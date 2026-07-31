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31 июля 2026 в 16:01

Слуцкий предупредил об агрессивных планах русофобской части ЕС

Слуцкий: у Европы есть планы «горячего» конфликта с Россией к 2030 году

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Та часть Европы, которая объединена русофобией, тает на глазах, но у оппонентов России есть планы обеспечить к 2030 году готовность к горячему конфликту, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на экспертном совете. По его словам, действия «Коалиции желающих» стали ответом на успехи России в зоне СВО, передает корреспондент NEWS.ru.

Вынашиваются планы подготовки к полномасштабным противостояниям, сроки даже обозначаются. Украинские плацдармы используются всеми этими евроястребами. <…> По итогам так называемой встречи, так называемой Коалиции желающих <…> лидеры Дании, Франции, Германии и Италии, <…> Нидерландов, Британии, Испании, Швеции, Великобритании и Украины, они же встречались с создателями этой коалиции по противоракетной обороне, занимались учениями, которые осенью должны в Польше пройти, — сказал Слуцкий.

По словам Слуцкого, все эти решения стали реакцией на эффективные действия российских войск в зоне СВО, чего не хотят ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни в других столицах. Он также отметил, что планы коалиции напрямую связаны с программой Евросоюза, предусматривающей к 2030 году обеспечение полной готовности к возможному масштабному вооруженному конфликту.

Мы не сгущаем краски, мы рассматриваем все сценарии, в том числе имеется в виду опора наших «стратегических друзей», как я их называю, на новые средства перехвата противовоздушной, противоракетной обороны. На этом фоне звучат амбициозные заявления о необходимости усилить ядерный потенциал ряда стран Евросоюза. В частности, во Франции и Германии проводятся местные ядерные миссии, учения, в том числе по доставке ядерного оружия. Транспорт испытывают, это совершенно вопреки договору 2.4, где декларируется безъядерный статус Германии, — отметил парламентарий.

Слуцкий напомнил о заявлении президента Макрона относительно наращивания ядерного арсенала Франции, претензии польского президента Дональда Туска к обладанию ядерным оружием и подобные заявления в других странах Европы. По словам парламентария, недавнее заявление СВР России о намерении Парижа и Лондона передать Киеву компоненты «грязной бомбы» подтверждает нарастание военной истерии с ядерной составляющей.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм продолжит антироссийскую политику своих предшественников. По его мнению, глава британского правительства останется верен «партии войны».

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