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02 августа 2026 в 02:40

В Сеуте предприняли экстренную защиту от плавающих мигрантов

Плавучее заграждение в 500 метров установили на границе Сеуты с Марокко

Фото: IMAGO/Samuel Vega/www.imago-images.de/Global Look Press
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Испанские власти развернули на морском участке границы анклава Сеута специальное заграждение, чтобы предотвратить новые волны нелегальной миграции из Марокко. Как передает корреспондент РИА Новости, конструкцию разместили у пограничного волнореза Тарахаль.

Работы по установке начались в субботу утром, сообщил представитель гражданской гвардии. Собеседник уточнил технические характеристики барьера.

Заграждение (длиной 500 метров) представляет собой пневматический плавучий барьер, возвышающийся над поверхностью воды на 30-70 сантиметров. Его подводная часть достигает одного метра в глубину, — уточняется в сообщении.

По периметру заграждения закреплена линия буев, предоставленных ВМС Испании. Они удерживают конструкцию на месте и служат дополнительным сигнальным рубежом.

Ранее стало известно, что игрок марокканского клуба «Магриб Атлетик» Фатен Бен Амар Эль-Азизи трагически погибла в возрасте 20 лет во время попытки переплыть пролив к испанскому эксклаву Сеута. Спортсменка не сумела достичь берега из-за неблагоприятной погодной обстановки в море, а также из-за усиленного патрулирования прибрежных вод испанскими службами.

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