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01 августа 2026 в 18:45

Главы МВД стран ЕС обсудят кризис в Сеуте

ЕС созовет экстренную видеоконференцию глав МВД по кризису в Сеуте

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Евросоюз созывает 4 августа видеоконференцию глав МВД стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса в испанском автономном городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки, передает ТАСС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение в Х.

Экстренная видеоконференция министров внутренних дел ЕС для обсуждения последствий ситуации в Сеуте состоится 4 августа, — сказал он.

Ранее премьер Педро Санчес обратился с письмом к фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште с просьбой в срочном порядке созвать экстренную видеоконференцию министров внутренних дел стран ЕС. В том же письме политик выразил обеспокоенность тем, что некоторые государства союза действовали исходя из предвзятости, недостоверных слухов, неосведомленности или политической выгоды.

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