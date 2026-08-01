Главы МВД стран ЕС обсудят кризис в Сеуте ЕС созовет экстренную видеоконференцию глав МВД по кризису в Сеуте

Евросоюз созывает 4 августа видеоконференцию глав МВД стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса в испанском автономном городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки, передает ТАСС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение в Х.

Экстренная видеоконференция министров внутренних дел ЕС для обсуждения последствий ситуации в Сеуте состоится 4 августа, — сказал он.

Ранее премьер Педро Санчес обратился с письмом к фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште с просьбой в срочном порядке созвать экстренную видеоконференцию министров внутренних дел стран ЕС. В том же письме политик выразил обеспокоенность тем, что некоторые государства союза действовали исходя из предвзятости, недостоверных слухов, неосведомленности или политической выгоды.