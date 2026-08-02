В МИД РФ озвучили, как США принимают решения по Украине Мирошник: США в украинском вопросе остаются заложниками своей политики и ЕС

Вашингтон остается заложником собственного курса и внешнего давления со стороны европейских союзников в вопросе украинского конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС. По его оценке, США не могут в полной мере дистанцироваться от европейской линии, что мешает кардинальному пересмотру подходов к урегулированию.

Логично было бы, если бы Соединенные Штаты отстроились от этого конфликта и сказали: «Нам интересны экономические проекты с Россией, и мы намерены делать то, что выгодно и одной, и другой стороне». Но пока это все категорически не нравится европейцам, — уточнил дипломат.

Европейские партнеры прилагают значительные усилия, чтобы удержать американскую сторону в существующей парадигме вовлеченности в российско-украинское противостояние. В результате Вашингтон оказывается скованным как собственными политическими установками, так и необходимостью поддерживать трансатлантическое единство.

Ранее Мирошник обратил внимание, что США стремятся к извлечению прибыли в рамках внешней политики. Дипломат также отметил, что Вашингтон активно работает над сохранением и расширением своего глобального доминирования.