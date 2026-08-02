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02 августа 2026 в 01:53

Венгрия объявила об отключении единственной в стране АЭС

Мадьяр: Венгрия на время отключит АЭС «Пакш» из-за обмеления Дуная

Флаг Венгрии Флаг Венгрии Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Венгрия временно остановит работу АЭС «Пакш» в воскресенье 2 августа из-за критически низкого уровня воды в реке Дунай, сообщил в социальных сетях премьер-министр страны Петер Мадьяр. Воду из реки используют для охлаждения объекта.

Мадьяр добавил, что АЭС вырабатывает почти половину электроэнергии в стране. Снижение уровня воды в Дунае, вызванное засухой, также привело к нарушениям в судоходстве и туристической сфере страны.

Ранее сообщалось, что первый энергоблок АЭС «Чернаводэ» остановили из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Остановка энергоблока не представляет угрозы для ядерной безопасности, персонала станции и окружающей среды.

До этого кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань заявлял, что новое правительство решило пересмотреть условия реализации проекта расширения АЭС «Пакш», который осуществляется при содействии Росатома. Он объяснил, что власти хотят изучить финансирование и расходы на строительство атомной станции.

В районе сербского порта Прахово из-за падения уровня Дуная на поверхность вышли остатки кораблей, затопленных нацистской Германией в 1944 году. Жаркая погода и недостаток притока воды осушили песчаные отмели, обнажив корпуса судов. Флотилия была затоплена в рамках операции «Дунайский эльф» в сентябре 1944 года, чтобы не допустить захвата судов наступавшей Красной армией.

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