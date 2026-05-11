Новое правительство Венгрии взялось за строящуюся Россией атомную станцию

Новое правительство Венгрии решило пересмотреть условия реализации проекта расширения АЭС «Пакш», который реализуется при содействии Росатома, заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань. По его словам, которые передает Reuters, власти хотят изучить финансирование и расходы на строительство атомной станции.

Нам нужна прозрачная ядерная стратегия. Нам необходимо пересмотреть финансирование и стоимость проекта расширения «Пакш-2», а также условия его реализации. Это секретные контракты, которые мы еще не видели, нам нужно их изучить, — отметил Капитань.

Как пишет агентство, проект «Пакш-2» долгое время считался символом тесных связей Будапешта и Москвы при экс-премьере Викторе Орбане. Новый премьер Петер Мадьяр намерен пересмотреть отношения с Россией в рамках курса на нормализацию диалога с Евросоюзом.

До этого Мадьяр выступил с жесткими обвинениями в адрес кабинета Орбана, заявив о намеренном опустошении государственной казны и резком росте бюджетного дефицита. По словам главы правительства, дефицит государственного бюджета в 2026 году составит 6,8% от ВВП вместо изначально запланированных 3,9%.