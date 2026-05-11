Новое правительство Венгрии взялось за строящуюся Россией атомную станцию

Новое правительство Венгрии хочет пересмотреть проект строительства АЭС «Пакш-2»

Новое правительство Венгрии решило пересмотреть условия реализации проекта расширения АЭС «Пакш», который реализуется при содействии Росатома, заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань. По его словам, которые передает Reuters, власти хотят изучить финансирование и расходы на строительство атомной станции.

Нам нужна прозрачная ядерная стратегия. Нам необходимо пересмотреть финансирование и стоимость проекта расширения «Пакш-2», а также условия его реализации. Это секретные контракты, которые мы еще не видели, нам нужно их изучить, — отметил Капитань.

Как пишет агентство, проект «Пакш-2» долгое время считался символом тесных связей Будапешта и Москвы при экс-премьере Викторе Орбане. Новый премьер Петер Мадьяр намерен пересмотреть отношения с Россией в рамках курса на нормализацию диалога с Евросоюзом.

До этого Мадьяр выступил с жесткими обвинениями в адрес кабинета Орбана, заявив о намеренном опустошении государственной казны и резком росте бюджетного дефицита. По словам главы правительства, дефицит государственного бюджета в 2026 году составит 6,8% от ВВП вместо изначально запланированных 3,9%.

