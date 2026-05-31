Глава МАГАТЭ выступил с заявлением после атак на ЗАЭС Гросси заявил об угрозе ядерной безопасности из-за атак на Запорожскую АЭС

Атаки беспилотников на объекты Запорожской АЭС ставят под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, которые пресс-служба МАГАТЭ приводит в соцсети X, подобные действия должны быть прекращены.

Вчерашний удар, по словам генерального директора Гросси, был серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Нападения на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, — говорится в сообщении.

30 мая украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС, после чего произошла детонация. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, однако в стене машинного зала образовалась дыра.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что погибших при атаке ВСУ на Запорожскую АЭС нет. В ведомстве добавили, что станция работает в штатном режиме.