Четыре немецких политика посетят ПМЭФ в Петербурге

Флаги с символикой ПМЭФ на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

Четыре представителя партии «Альтернатива для Германии» на следующей неделе посетят Петербургский международный экономический форум, сообщает Bild со ссылкой на приглашение, оказавшееся в распоряжении издания. В Санкт-Петербург поедут глава отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан, депутат бундестага по экономической политике Штеффен Котре, его коллега по внешнеполитическим вопросам Маркус Фронмайер и депутат Европарламента Петр Быстронь.

По данным издания, приглашение политикам направил советник президента России Антон Кобяков. В документе говорится, что форум должен способствовать укреплению деловых, политических и культурных связей. Там также указано, что в мероприятии примет участие глава государства Владимир Путин.

Быстронь подтвердил изданию намерение посетить форум, заявив, что выступает за скорейшее окончание конфликта на Украине и нормализацию экономических отношений с Россией. По его словам, он хочет, чтобы немецкие компании Siemens и BMW снова могли в полном объеме работать в РФ.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что Россия надеется на участие крупной делегации немецких компаний в ПМЭФ. Он отметил, что представители немецкого бизнеса «показывают правильный путь немецким политикам и бюрократам».