ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 18:40

«Просто еще 20 лет»: Ваня Дмитриенко рассказал, как ему удается не выгорать

Певец Дмитриенко заявил, что техника дыхания помогает ему бороться с тревогой

Ваня Дмитриенко Ваня Дмитриенко Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Ваня Дмитриенко в ходе фестиваля «Петровские Ассамблеи 3.2.3» в Санкт-Петербурге рассказал корреспонденту NEWS.ru, как ему удается не выгорать, несмотря на очень плотный концертный график. Он пошутил, что дело в том, что «еще просто только 20 лет», и признался, что освоил специальную тактику дыхания.

У меня действительно очень плотный концертный график, но я не выгораю, выгляжу свежим и активным, потому что мне еще пока только 20 лет. А если серьезно, то я освоил специальную тактику дыхания и пользуюсь ею, когда начинаю переживать, потому что появляется тревожность из-за усталости, смены часовых поясов, перелетов постоянных, — сказал Дмитриенко.

Артист отметил, что из-за плотного графика и частых перелетов периодически болеет.

Гастроли на юге России я полностью больной отработал, я еле пел и восстанавливался каждый концерт, — добавил он.

Ранее психолог Артемий Сибирский рассказал, что во избежание выгорания и для сохранения продуктивности нужно своевременно расслабляться и качественно отдыхать. По его словам, никакой «чудо-пилюли» от профессионального истощения не существует, поэтому важно заботиться о себе и разрешать себе развлечения.

Культура
Санкт-Петербург
Ваня Дмитриенко
певцы
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.