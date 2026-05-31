«Просто еще 20 лет»: Ваня Дмитриенко рассказал, как ему удается не выгорать Певец Дмитриенко заявил, что техника дыхания помогает ему бороться с тревогой

Певец Ваня Дмитриенко в ходе фестиваля «Петровские Ассамблеи 3.2.3» в Санкт-Петербурге рассказал корреспонденту NEWS.ru, как ему удается не выгорать, несмотря на очень плотный концертный график. Он пошутил, что дело в том, что «еще просто только 20 лет», и признался, что освоил специальную тактику дыхания.

У меня действительно очень плотный концертный график, но я не выгораю, выгляжу свежим и активным, потому что мне еще пока только 20 лет. А если серьезно, то я освоил специальную тактику дыхания и пользуюсь ею, когда начинаю переживать, потому что появляется тревожность из-за усталости, смены часовых поясов, перелетов постоянных, — сказал Дмитриенко.

Артист отметил, что из-за плотного графика и частых перелетов периодически болеет.

Гастроли на юге России я полностью больной отработал, я еле пел и восстанавливался каждый концерт, — добавил он.

Ранее психолог Артемий Сибирский рассказал, что во избежание выгорания и для сохранения продуктивности нужно своевременно расслабляться и качественно отдыхать. По его словам, никакой «чудо-пилюли» от профессионального истощения не существует, поэтому важно заботиться о себе и разрешать себе развлечения.