31 мая 2026 в 18:40

Mia Boyka передумала разводить скот

Mia Boyka решила закрыть свое ИП для агробизнеса

Mia Boyka (Мария Бойко) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) закрывает свое ИП, которое позволяло заниматься агробизнесом, передает РИА Новости. В конце мая было подано заявление о прекращении деятельности.

Прошлой осенью артистка внесла изменения в данные своего ИП, расширив деятельность на сельское хозяйство. Она планировала разводить крупный рогатый скот, овец, коз, птиц и свиней, а также производить продукты, выращивать зерновые культуры и рассаду.

Помимо агробизнеса, ИП позволяло Бойко заниматься деятельностью в области исполнительного искусства, фотографии, звукозаписи, а также розничной торговлей.

Ранее стало известно, что с актера Игоря Петренко взыскали более 875 тыс. рублей задолженности по алиментам, но долг полностью не погашен. Остаток превышает 379 тыс. рублей. Согласно открытым источникам, Петренко был женат три раза. От второго брака с актрисой Екатериной Климовой у него есть двое сыновей.

Также сообщалось, что актер Виктор Хориняк задолжал ФНС почти 1,4 млн рублей. Задолженность у звезды сериала «Кухня» и серии фильмов «Последний богатырь» образовалась из-за непогашенных платежей по ИП.

