Mia Boyka передумала разводить скот

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) закрывает свое ИП, которое позволяло заниматься агробизнесом, передает РИА Новости. В конце мая было подано заявление о прекращении деятельности.

Прошлой осенью артистка внесла изменения в данные своего ИП, расширив деятельность на сельское хозяйство. Она планировала разводить крупный рогатый скот, овец, коз, птиц и свиней, а также производить продукты, выращивать зерновые культуры и рассаду.

Помимо агробизнеса, ИП позволяло Бойко заниматься деятельностью в области исполнительного искусства, фотографии, звукозаписи, а также розничной торговлей.

