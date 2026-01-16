Стало известно о солидных долгах звезды «Кухни» и «Последнего богатыря» Актер Хориняк задолжал налоговой почти 1,4 млн рублей

Российский актер Виктор Хориняк задолжал Федеральной налоговой службе почти 1,4 млн рублей, пишет «Постньюс». По информации издания, задолженность у звезды сериала «Кухня» и серии фильмов «Последний богатырь» образовалась из-за непогашенных платежей по ИП.

В материале говорится, что бизнес артиста связан с деятельностью в сфере искусств. Теперь, отмечает издание, Хориняку грозит блокировка счетов, если он не успеет погасить задолженность в ближайшее время.

Ранее стало известно, что муж певицы Алексы (настоящее имя — Александра Чвикова) Вячеслав Дайчев задолжал судебным приставам 4,4 млн рублей. В ноябре и декабре 2025 года в отношении фитнес-тренера открыли новые исполнительные производства на сумму 1,05 млн рублей.

До этого в пресс-службе московского главка Федеральной службы судебных приставов сообщили о возбуждении исполнительного производства в отношении певицы Ларисы Долиной. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что им пришлось обратиться в правоохранительные органы для принудительного выселения артистки из квартиры в Хамовниках.