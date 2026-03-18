18 марта 2026 в 13:04

В Кремле оценили готовность Европы по возобновлению энергосотрудничества

Песков: Европа не проявила интереса к возобновлению энергосотрудничества

От стран Европы не поступало никаких сигналов о сотрудничестве в возобновлении энергосотрудничества с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, от европейцев не было даже желания хотя бы вести диалог.

Никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят хотя бы вести диалог [по энергосотрудничеству], не поступало, — сказал он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что Евросоюз рано или поздно будет вынужден вернуться к покупке российской нефти. Он назвал это «разумным выбором», который пока трудно реализовать.

При этом французский политик Флориан Филиппо заявил, что Париж должен немедленно отказаться от антироссийских санкций на фоне ситуации вокруг Ирана во избежание энергокризиса. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также отметил, что ЕС должен вслед за США смягчить санкции на энергоресурсы России. По его словам, таким образом европейская сторона предотвратит кризисную ситуацию с поставками.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

