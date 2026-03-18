В Кремле оценили готовность Европы по возобновлению энергосотрудничества Песков: Европа не проявила интереса к возобновлению энергосотрудничества

От стран Европы не поступало никаких сигналов о сотрудничестве в возобновлении энергосотрудничества с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, от европейцев не было даже желания хотя бы вести диалог.

Никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят хотя бы вести диалог [по энергосотрудничеству], не поступало, — сказал он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что Евросоюз рано или поздно будет вынужден вернуться к покупке российской нефти. Он назвал это «разумным выбором», который пока трудно реализовать.

При этом французский политик Флориан Филиппо заявил, что Париж должен немедленно отказаться от антироссийских санкций на фоне ситуации вокруг Ирана во избежание энергокризиса. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также отметил, что ЕС должен вслед за США смягчить санкции на энергоресурсы России. По его словам, таким образом европейская сторона предотвратит кризисную ситуацию с поставками.