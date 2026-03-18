В Сети появилось видео с неожиданным взрывом метеорита в небе над Огайо

18 марта 2026 в 14:25

Опубликовано видео взрыва метеорита весом около семи тонн над Огайо

Опубликовано видео со взрывом метеорита в штате Огайо весом порядка семи тонн. В NBC New York сообщили, что небесное тело вошло в атмосферу Земли на скорости более 72 тыс. километров в час.

По информации NASA, впервые метеорит заметили в полете в 80 км над озером Эри в районе города Лорейн. Небесное тело пролетело 55 километров вниз и разрушилось над долиной Вэлли-Сити к северу от Медины.

Ранее огненный шар пронесся в небе над Черноморским побережьем Краснодарского края. Жители нескольких населенных пунктов увидели метеор размером несколько десятков сантиметров, сгорающий в атмосфере Земли. Болид наблюдали, 11 марта, около 22:30 в Новороссийске, Анапе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

До этого очевидцы заметили метеорит над провинциями Турции Адана и Малатья. Яркая вспышка, осветившая ночное небо на несколько секунд, была запечатлена на видеорегистратор проезжающей машины.

Также жители пяти американских штатов заметили в небе болид, который был похож на огненный шар. В частности, космическое явление можно было увидеть в Индиане, Кентукки, Висконсине, Огайо и Иллинойсе.

