Россияне смогут увидеть Майские Аквариды

Россияне смогут стать свидетелями редкого звездопада Майские Аквариды

Россияне смогут наблюдать редкий метеорный поток Майские Аквариды в ночь на 6 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Лучше всего наблюдать звездопад в предрассветные часы, вдали от городских огней, глядя в сторону юго-восточного горизонта.

Широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит обычно в начале мая: с 3 по 10 мая. В это время можно наблюдать 30 и более метеоров в час. Майские Аквариды — красивый поток. Его метеоры быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, — заявили в планетарии.

Ранее в апреле можно было увидеть комету PANSTARRS (C/2025 R3) и пик метеорного потока Лириды. Летом также ожидаются солнечное затмение 12 августа и лунное затмение 28 августа.

Тем временем комета C/2026 A1, которую называли самой яркой в 2026 году, исчезла после приближения к Солнцу. Ученые добавили, что небесное тело стало частью звезды. По словам астрономов, вещество небесного тела рассеялось в солнечной короне, а крупные фрагменты могли упасть прямо на поверхность Солнца.

Космос
звездопад
планетарий
метеориты
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
