Атомщик назвал главный фактор риска из-за удара по лаборатории ЗАЭС

Атака на лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС представляет собой удар по важной составляющей системы ядерной безопасности, а не местное происшествие, заявил ТАСС независимый эксперт в атомной отрасли, директор «Атоминфо» Александр Уваров. По словам специалиста, такие объекты являются «глазами и ушами» станции за пределами энергоблоков, а повреждение инфраструктуры контроля ведет к росту неопределенности, которая является главным фактором риска в ядерной сфере.

Такие объекты выполняют функцию глаз и ушей станции за пределами энергоблоков. Если повреждается инфраструктура контроля, то даже при отсутствии аварии растет неопределенность. А в ядерной сфере именно неопределенность является главным фактором риска, — сказал Уваров.

Ранее представители пресс-службы Запорожской АЭС сообщили, что лаборатория внешнего радиационного контроля, осуществляющая мониторинг радиационного фона и метеоусловий вокруг станции, была атакована украинскими беспилотниками. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, оборудование не получило серьезных повреждений.

После этого МАГАТЭ обратилось за разрешением на доступ к лаборатории. Глава агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что любые обстрелы ядерных объектов несут риски для радиационной безопасности.