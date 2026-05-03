Огромный столб черного дыма поднялся в небе над российским поселком

Огромный столб черного дыма заметили в небе над поселком Чишмами Республики Башкирия, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По предварительным данным, горят покрышки, на месте происшествия уже работают пожарные.

По данным МЧС региона, возгорание уже ликвидировали, пострадавших в результате инцидента нет. Дознаватели установят точную причину пожара.

На открытой территории произошло возгорание отработанного машинного масла. Благодаря оперативным действиям личного состава огонь был ликвидирован, пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

