03 мая 2026 в 19:33

Огромный столб черного дыма поднялся в небе над российским поселком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Огромный столб черного дыма заметили в небе над поселком Чишмами Республики Башкирия, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По предварительным данным, горят покрышки, на месте происшествия уже работают пожарные.

По данным МЧС региона, возгорание уже ликвидировали, пострадавших в результате инцидента нет. Дознаватели установят точную причину пожара.

На открытой территории произошло возгорание отработанного машинного масла. Благодаря оперативным действиям личного состава огонь был ликвидирован, пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во время пожара в частном доме в Саратове пострадали четыре человека, включая троих детей. Они получили ожоги и были доставлены в медицинские учреждения. Причиной возгорания стала работа электрогенератора.

До этого выяснилось, что в селе Кучерово Красноярского края огонь уничтожил 14 домов, в которых проживали 38 человек. В результате происшествия никто не пострадал. Сообщалось, что причиной крупного пожара стало неосторожное обращение с печным отоплением. Для жителей организовали пункт временного размещения.

