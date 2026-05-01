Поездка по башкирской трассе закончилась для водителя «засадой» и обстрелом

В Абзелиловском районе Башкирии на автомобильной трассе под обстрел попала машина, передает Telegram-канал Mash Batash. По словам водителя, когда он двигался через населенный пункт Муракаево, с территории лесного массива началась стрельба.

Тип оружия, из которого велся огонь, остается неизвестным. В результате стекла транспортного средства оказались полностью разбиты. В инциденте никто из людей не пострадал.

