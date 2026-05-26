26 мая 2026 в 06:05

FPV-дрон уничтожил машину ВСУ с необычными номерами

FPV-дрон уничтожил пикап ВСУ с британскими номерами под Покровском

Российские военные уничтожили пикап ВСУ в антидроновом тоннеле на Покровском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий 36-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Кувалда. По его словам, техника была поражена FPV-дроном «ПрОВОД».

Уничтоженный нашим оператором БПЛА с позывным «Демон» джип ВСУ имел британские регистрационные номера, — заявил Кувалда.

По информации военных, автомобиль, предположительно, использовался для перевозки боекомплекта для тяжелых коптеров. Также сообщается, что в кузове находилось не менее 12 120-миллиметровых мин.

Ранее российские войска ударили по центру подготовки специалистов беспилотных систем на Украине. Также ВС РФ поразили цеха сборки беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров противника, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры.

