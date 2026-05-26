«Я скоро умру»: радиоперехват раскрыл жалобы военного ВСУ

Украинские военные на передовой сталкиваются с нехваткой воды из-за перебоев с поставками, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные радиоперехвата. Согласно опубликованной записи, один из украинских солдат с позывным Внучек пожаловался командиру на тяжелое состояние и отсутствие воды.

Ты должен что-то придумать, куда мне сбегать набрать воды, потому что я скоро умру, у меня одни кости, я хавать не могу ничего, глотать даже не могу, потому что сухость во рту, — говорится в сообщении.

В ответ командир призвал подчиненного потерпеть еще сутки и пообещал организовать поставку. При этом он сообщил, что на соседние позиции провизию не доставляют уже пятый день.

Ранее ВСУ за сутки совершили 12 атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Повреждения получили два жилых дома, четыре объекта гражданской инфраструктуры, а также легковые автомобили и специальная техника. В управление поступили сведения о ранении пяти мирных жителей.