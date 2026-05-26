Врач объяснила, почему многие женщины после 40 лет начинают спать хуже

Женщины после 40 лет начинают спать хуже из-за естественной перестройки гормонального фона, заявила NEWS.ru гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева. По ее словам, главная причина кроется в постепенном снижении уровня эстрогена и прогестерона, которые отвечают за качество сна и хорошее настроение.

После 40 лет многие женщины замечают: даже после полноценного сна чувствуешь себя разбитой, словно и не отдыхала. Встаешь с кровати — и сразу хочется обратно. Это не лень, а объективная физиология. Главная причина — гормональная перестройка. Уровень эстрогена и прогестерона постепенно снижается. Прогестерон отвечает за спокойный сон, а эстроген — за выработку серотонина, гормона хорошего настроения. Их дефицит делает сон поверхностным, прерывистым, — пояснила Афанасьева.

По статистике, 40–60% женщин после 40 лет жалуются на нарушения сна. Заснуть получается, а вот доспать до утра — уже нет. К этому добавляются ночные приливы жара, они беспокоят около 75% женщин в период перименопаузы. Даже если вы не просыпаетесь от них полностью, качество глубокого сна страдает. Организм не успевает восстановиться, и наутро чувствуешь себя разбитой. Влияет и гормон стресса кортизол. В норме его уровень падает ночью и растет утром, давая заряд бодрости. Но из-за хронической усталости и синдрома «супервумен» надпочечники истощаются. Кортизол может зашкаливать вечером, не давая заснуть, и падать утром, не давая проснуться, — пояснила Афанасьева.

Специалист добавила, что важно проверить щитовидную железу и уровень ферритина, поскольку их дисбаланс тоже дает сильную усталость. Эксперт подчеркнула, что также нужно соблюдать строгую гигиену сна: отказаться от телефона в постели, проветривать комнату и не нарушать режим.

