Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 08:05

Врач назвала причину скачка пульса от уведомлений в смартфоне

Кардиолог Минасян: уведомления смартфона будят инстинкт самосохранения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Внезапные уведомления смартфона вызывают защитную реакцию организма, приводя к учащению сердцебиения, когда включается инстинкт самосохранения, заявила NEWS.ru заведующая кардиологическим отделением Химкинской клинической больницы Наталия Минасян. По ее словам, если такой эффект сопровождается болью в груди, следует обратиться к врачу.

Внезапный звук сообщения, звонок или уведомление на телефоне — и сердце начинает биться чаще, появляется ощущение тревоги. Это знакомо многим, и у такого явления есть вполне научное объяснение. Наш организм тысячелетиями учился выживать. Резкий, неожиданный звук для мозга — это потенциальный сигнал опасности, как рык хищника в древности. В ответ на такой раздражитель мгновенно срабатывает древний защитный механизм — реакция «бей или беги», — предупредила Минасян.

Она подчеркнула, что при активации защитных механизмов в кровь выбрасываются гормоны стресса — адреналин и норадреналин, которые мобилизуют все силы организма. В результате, по словам врача, сердце начинает биться быстрее, чтобы ускорить доставку крови к мышцам, а пульс учащается.

Это абсолютно нормальная физиологическая реакция. Для здорового сердца она не представляет никакой угрозы и проходит самостоятельно через несколько минут, как только мозг понимает, что угрозы нет. Если учащенное сердцебиение возникает не только от испуга, но и в покое, сопровождается болью в груди, одышкой, головокружением или длится очень долго, это повод обратиться к врачу-кардиологу, — заключила Минасян.

Ранее врач-невролог Александр Комаров заявил, что при сбоях в работе вегетативной нервной системы человеку сложнее переносить резкие изменения температуры. По его словам, метеозависимые люди могут столкнуться с головными болями, скачками давления и паническими атаками.

Здоровье
врачи
кардиологи
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники «заговорили» голосами публичных сотрудников СК и МВД
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Брянской области из «Града»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 мая: инфографика
«Не сильно отличается»: стало известно, почему Мадьяр разочаровал ЕС
Медведев назвал опережающие время вооружения России
Более 170 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Врач назвала причину скачка пульса от уведомлений в смартфоне
Пять человек пострадали при ударе украинских беспилотников по Горловке
Названо наиболее удачное время для взятия ипотеки и кредита
Тысячи сбитых дронов и провал ПВO в Киеве: новости СВО к утру 25 мая
Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
В МИД России раскрыли, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
Школы и детсады Белгорода продолжат работу после удара ВСУ
Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ
Девять округов Херсонской области остались без света после атаки БПЛА
Врач объяснила, что делать водителям авто при тепловом ударе
Тигр убил четырех женщин, собиравших в лесу листья
Назван способ вернуть деньги за путевку без лишних скандалов
Мирный житель пострадал при ракетных обстрелах Белгорода
Водителям напомнили о неочевидной причине поломок автомобиля
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.