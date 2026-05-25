Врач назвала причину скачка пульса от уведомлений в смартфоне

Внезапные уведомления смартфона вызывают защитную реакцию организма, приводя к учащению сердцебиения, когда включается инстинкт самосохранения, заявила NEWS.ru заведующая кардиологическим отделением Химкинской клинической больницы Наталия Минасян. По ее словам, если такой эффект сопровождается болью в груди, следует обратиться к врачу.

Внезапный звук сообщения, звонок или уведомление на телефоне — и сердце начинает биться чаще, появляется ощущение тревоги. Это знакомо многим, и у такого явления есть вполне научное объяснение. Наш организм тысячелетиями учился выживать. Резкий, неожиданный звук для мозга — это потенциальный сигнал опасности, как рык хищника в древности. В ответ на такой раздражитель мгновенно срабатывает древний защитный механизм — реакция «бей или беги», — предупредила Минасян.

Она подчеркнула, что при активации защитных механизмов в кровь выбрасываются гормоны стресса — адреналин и норадреналин, которые мобилизуют все силы организма. В результате, по словам врача, сердце начинает биться быстрее, чтобы ускорить доставку крови к мышцам, а пульс учащается.

Это абсолютно нормальная физиологическая реакция. Для здорового сердца она не представляет никакой угрозы и проходит самостоятельно через несколько минут, как только мозг понимает, что угрозы нет. Если учащенное сердцебиение возникает не только от испуга, но и в покое, сопровождается болью в груди, одышкой, головокружением или длится очень долго, это повод обратиться к врачу-кардиологу, — заключила Минасян.

Ранее врач-невролог Александр Комаров заявил, что при сбоях в работе вегетативной нервной системы человеку сложнее переносить резкие изменения температуры. По его словам, метеозависимые люди могут столкнуться с головными болями, скачками давления и паническими атаками.