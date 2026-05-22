22 мая 2026 в 08:05

Врач назвала опасную утреннюю привычку, которая есть почти у всех

Кардиолог Минасян: кофе по утрам приводит к резкому повышению давления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление кофе сразу после пробуждения приводит к резкому повышению артериального давления, заявила NEWS.ru заведующая кардиологическим отделением Химкинской клинической больницы Наталия Минасян. По ее словам, такой утренний ритуал увеличивает нагрузку на сердце.

Многие начинают день с чашки крепкого кофе или свежезаваренного чая, чтобы быстрее проснуться. Однако эта привычка может сыграть злую шутку. Утром в нашем организме происходит естественный физиологический подъем — «утренний пик» артериального давления. Это связано с выбросом гормонов, которые готовят тело к активности. Кофеин, в свою очередь, является мощным стимулятором. Он вызывает спазм сосудов и заставляет сердце биться чаще и сильнее. Если выпить бодрящий напиток сразу после пробуждения, происходит резкий скачок давления, — предупредила Минасян.

Она отметила, что для здорового человека кратковременный скачок давления не представляет опасности. Однако, по словам специалиста, для людей с гипертонией, атеросклерозом или другими проблемами с сердечно-сосудистой системой такой двойной удар может спровоцировать инфаркт или инсульт.

Ранее врач-кардиолог Красногорской больницы Александр Рогачев порекомендовал выпивать хотя бы одну чашку чая в день. По его словам, такой ритуал положительно скажется на здоровье.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
