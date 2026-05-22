22 мая 2026 в 08:27

Российская армия уничтожила почти 100 станций Starlink ВСУ под Харьковом

ВС России ликвидировали более 90 станций Starlink ВСУ в Харьковской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Свыше 90 станций Starlink ВСУ уничтожено с начала мая в Харьковской области, сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным Карта. По его словам, которые приводит РИА Новости, задачу осуществили военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».

ВСУ потеряли свыше 90 станций Starlink с начала мая в Харьковской области. Активная работа операторов разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» позволяет нарушить обеспечение подразделений интернет-соединением и связью с пунктами управления, — отметил Карта.

Также военнослужащие группировки войск «Север» за первую неделю мая уничтожили более 10 наземных беспилотных средств, склад материальных средств и до пяти складов с боекомплектом ВСУ в Харьковской области. По словам командира подразделения с позывным Сват, эти действия привели к нарушению логистики противника.

Ранее сообщалось, что колумбийская НКО «Голоса тех, кого нет» ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ. По словам источника, латиноамериканцев заманивают в ряды украинской армии обещаниями больших заработных плат и комфортных условий, однако на деле их используют в качестве пушечного мяса. Родственники по большей части не получают компенсаций после смерти наемников.

