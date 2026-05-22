Дачникам рассказали о штрафах за продажу своего картофеля

Дачникам рассказали о штрафах за продажу своего картофеля Доцент Леонова: выращивание картофеля для продажи без ИП грозит штрафом

За выращивание картофеля на продажу с нарушением установленных правил дачнику грозит штраф, сообщила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова в беседе с агентством ПРАЙМ. По ее словам, выращивать картошку для себя можно без последствий, но для торговли нужны сертифицированные семена и регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

Выращивание картошки на своем участке не влечет штрафов, если дачник делает это для себя, без дальнейшей перепродажи, — заявила Леонова.

Доцент уточнила, что нарушение правил реализации семян карается штрафом от 300 до 500 рублей по статье 10.12 КоАП. Ведение незаконной предпринимательской деятельности без регистрации грозит взысканием от 500 до 2000 рублей (статья 14.1 КоАП).

Контроль за соблюдением закона возложен на Россельхознадзор. На практике дачников наказывают нечасто, но теоретически такая вероятность существует, резюмировала экономист.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что член СНТ может быть исключен из состава товарищества в случае неуплаты взносов в течение двух месяцев подряд. При этом, по его словам, с садоводов могут взыскать накопившуюся задолженность через суд.