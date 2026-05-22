В Совбезе России заявили об отражении атаки исламистов в Мали Совбез России: Африканский корпус показал свою эффективность в Мали

Власти Мали при поддержке подразделений Африканского корпуса Минобороны России отбили массированную атаку исламистов и удержали ключевые позиции в Бамако и других городах страны, заявил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. По его словам, эти события подтвердили эффективность сотрудничества России со странами Африки в сфере безопасности.

Россия оказывает африканским государствам поддержку как в рамках международного взаимодействия, так и на двусторонней основе, сообщил Венедиктов. В сфере безопасности сотрудничество включает повышение боеспособности вооруженных сил стран континента, а также подготовку военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб.

Недавние события в Мали, где с помощью подразделений Африканского корпуса Минобороны России властям страны удалось отбить массированную атаку исламистов и удержать ключевые позиции в Бамако и других городах, подтверждают эффективность проводимой работы, — подчеркнул Венедиктов.

Заместитель секретаря Совбеза России также заявил, что киевские власти ведут серьезную деструктивную деятельность против Африки. По его словам, обстановка в Мали, Сахаро-Сахельской зоне в целом и других регионах Африки остается сложной. Он отметил, что террористические группировки джихадистского толка стремятся расширить зоны своего влияния.