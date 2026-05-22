Почти 20 лошадей сгорели на российской конно-спортивной базе

В Петергофе 18 лошадей заживо сгорели на конно-спортивной базе, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на Ровшанском шоссе в клубе «Виера». По словам директора базы, причины возгорания еще не установлены — конфликта хозяина с местными жителями не было, а угрозы поджогов не поступало.

В материале сказано, что конно-спортивная тренировочная база рассчитана на содержание 35 лошадей. Источник не исключил, что погибших животных может быть больше.

До этого около 200 собак погибли в результате пожара в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Инцидент начался, когда во дворе частного дома загорелась пристройка. Хозяева участка разводили шпицев, чихуа-хуа и бульдогов. Позже спасатели выяснили, что пожар мог вспыхнуть из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Ранее сообщалось, что мать и ее четверо детей погибли при пожаре в частном доме села Ленского Свердловской области. Как передает пресс-служба ГУ МЧС по региону, возгорание охватило площадь в семь квадратных метров. В ведомстве уточнили, что причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС. По данным прокуратуры Свердловской области, женщине было 35 лет, а детям 16, 11, 9 и 8 лет. Предварительно, семья состояла на внутришкольном учете. Инициирована проверка.