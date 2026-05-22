Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 10:03

Почти 20 лошадей сгорели на российской конно-спортивной базе

В Петергофе 18 лошадей заживо сгорели на конно-спортивной базе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Петергофе 18 лошадей заживо сгорели на конно-спортивной базе, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на Ровшанском шоссе в клубе «Виера». По словам директора базы, причины возгорания еще не установлены — конфликта хозяина с местными жителями не было, а угрозы поджогов не поступало.

В материале сказано, что конно-спортивная тренировочная база рассчитана на содержание 35 лошадей. Источник не исключил, что погибших животных может быть больше.

До этого около 200 собак погибли в результате пожара в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Инцидент начался, когда во дворе частного дома загорелась пристройка. Хозяева участка разводили шпицев, чихуа-хуа и бульдогов. Позже спасатели выяснили, что пожар мог вспыхнуть из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Ранее сообщалось, что мать и ее четверо детей погибли при пожаре в частном доме села Ленского Свердловской области. Как передает пресс-служба ГУ МЧС по региону, возгорание охватило площадь в семь квадратных метров. В ведомстве уточнили, что причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС. По данным прокуратуры Свердловской области, женщине было 35 лет, а детям 16, 11, 9 и 8 лет. Предварительно, семья состояла на внутришкольном учете. Инициирована проверка.

Регионы
петергоф
лошади
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ихтиолог оценил риск нападения акул на египетских курортах
Спикер ЗакСо Бабушкина: растет число студентов проекта «Профессионалитет»
Венгрия содрогнулась от взрыва на нефтегазовом заводе
Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит больше всего денег
Американский гигант решил вернуться на нефтяной рынок Венесуэлы
Гусев покинет пост главного тренера «Динамо»
«Второсортное членство»: Зеленский «завернул» предложение Мерца по Украине
Львова-Белова пообещала помочь пострадавшим от удара ВСУ по колледжу
Стало известно, откуда ВСУ могли наносить удары по колледжу в ЛНР
Врач назвала причину, из-за которой многие пары не могут завести детей
Трамп отчитал главу Пентагона из-за Польши
Турэксперт назвала три способа недорого купить билет в бизнес-класс
Россиянка стала миллионершей благодаря любимому синему цвету
В Британии собака два месяца ела умершего хозяина
Глава МИД Венгрии сделала заявление о встрече с Лавровым
Россия привлечет внимание ООН и ОБСЕ к атаке ВСУ на колледж
В РПЦ высказались о тренде на могильный клининг
Стало известно о погибших при ударе ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР
Худрук «Модерна» поставит спектакль в Театре им. Комиссаржевской
Поддельная корочка МВД обернулась жутким кошмаром для девушки в Сокольниках
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.