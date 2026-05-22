Бывшего начальника Генштаба ВСУ объявили в розыск в России СК обвинил экс-главу Генштаба ВСУ Шапталу в операциях против жителей Донбасса

Бывшему начальнику Генерального штаба ВСУ Сергею Шаптале заочно предъявлено обвинение по делу о военных операциях против мирных жителей ДНР и ЛНР, он объявлен в международный розыск и арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих.

К уголовной ответственности привлечен генерал-лейтенант ВСУ Сергей Шаптала, занимавший с июля 2021 года по февраль 2024 года должность начальника Генерального штаба ВСУ. Следствием установлена его причастность к проведению военных операций против мирных жителей ДНР и ЛНР <...> В отношении Шапталы вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, — сообщили в пресс-службе.

В СК отметили, что в результате военных операций против мирных жителей ДНР и ЛНР погибли почти пять тысяч человек, более 13 тыс. получили ранения различной степени тяжести.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Киев постоянно атакует гражданские объекты. По словам парламентария, по этой причине необходимо побыстрее выполнять задачи специальной военной операции.