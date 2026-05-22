Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 10:51

Бывшего начальника Генштаба ВСУ объявили в розыск в России

СК обвинил экс-главу Генштаба ВСУ Шапталу в операциях против жителей Донбасса

Сергей Шаптала Сергей Шаптала Фото: regionmonitor.com
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшему начальнику Генерального штаба ВСУ Сергею Шаптале заочно предъявлено обвинение по делу о военных операциях против мирных жителей ДНР и ЛНР, он объявлен в международный розыск и арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих.

К уголовной ответственности привлечен генерал-лейтенант ВСУ Сергей Шаптала, занимавший с июля 2021 года по февраль 2024 года должность начальника Генерального штаба ВСУ. Следствием установлена его причастность к проведению военных операций против мирных жителей ДНР и ЛНР <...> В отношении Шапталы вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, — сообщили в пресс-службе.

В СК отметили, что в результате военных операций против мирных жителей ДНР и ЛНР погибли почти пять тысяч человек, более 13 тыс. получили ранения различной степени тяжести.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Киев постоянно атакует гражданские объекты. По словам парламентария, по этой причине необходимо побыстрее выполнять задачи специальной военной операции.

Россия
СК РФ
ВСУ
Донбасс
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второй по величине город Великобритании возглавил мусульманин
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Ихтиолог оценил риск нападения акул на египетских курортах
Спикер ЗакСо Бабушкина: растет число студентов проекта «Профессионалитет»
Венгрия содрогнулась от взрыва на нефтегазовом заводе
Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит больше всего денег
Американский гигант решил вернуться на нефтяной рынок Венесуэлы
Гусев покинет пост главного тренера «Динамо»
«Второсортное членство»: Зеленский «завернул» предложение Мерца по Украине
Львова-Белова пообещала помочь пострадавшим от удара ВСУ по колледжу
Стало известно, откуда ВСУ могли наносить удары по колледжу в ЛНР
Врач назвала причину, из-за которой многие пары не могут завести детей
Трамп отчитал главу Пентагона из-за Польши
Турэксперт назвала три способа недорого купить билет в бизнес-класс
Россиянка стала миллионершей благодаря любимому синему цвету
В Британии собака два месяца ела умершего хозяина
Глава МИД Венгрии сделала заявление о встрече с Лавровым
Россия привлечет внимание ООН и ОБСЕ к атаке ВСУ на колледж
В РПЦ высказались о тренде на могильный клининг
Стало известно о погибших при ударе ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.