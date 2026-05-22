Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 11:34

Политолог ответила, могут ли США проиграть в ближневосточном конфликте

Политолог Шершнева: США могут потерпеть поражение в ближневосточном конфликте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США могут потерпеть поражение в ближневосточном конфликте, заявила argumenti.ru политический обозреватель Анна Шершнева. По ее словам, глава Белого дома Дональд Трамп может согласиться на поражение вместо затягивания конфликта.

Политически Трамп, вероятно, оценивает, что проигрыш в текущей ситуации будет для него менее болезненным, чем затягивание конфликта, который потребует огромных ресурсов и может закончиться провалом. Таким образом, поражение США представляется не только возможным, но и весьма вероятным сценарием, — заявила Шершнева.

Политолог подчеркнула, что у Ирана не может быть уверенности, что Трамп не возобновит нападение даже после достижения договоренностей. По ее словам, израильская сторона также готова к решительным действиям.

Ранее востоковед Андрей Зелтынь заявил, что говорить о разочаровании стран Персидского залива в способности США защитить их на фоне войны с Ираном пока рано. По его словам, критика в адрес Вашингтона призвана подтолкнуть американского президента Дональда Трампа окончательно решить «иранский вопрос» силовым путем.

Мир
США
Иран
Израиль
конфликты
провалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нам придется»: Рубио рассказал о труднорешаемой проблеме США и Ирана
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
Эксперт рассказала, где недорого отдохнуть на море в июне
Эндокринолог объяснила, симптомом каких заболеваний может быть бессонница
«Били прицельно»: ООН призвали осудить Киев за удар по колледжу в ЛНР
Водителям назвали нарушения, которые гарантированно приведут к потере прав
ВСУ потеряли две роты солдат в боях в Запорожской области
«Мы наблюдаем»: Бородин раскрыл подробности иска к комику Незлобину
Появились детали ДТП с участием самосвала и пассажирского автобуса в Москве
Глава ФПБК объяснил, почему Пугачева с тростью не достойна жалости
В Госдуме ответили на слова Буданова об Украине как прародительнице Руси
Стало известно о телефонном разговоре Путина с иностранным лидером
В России могут ужесточить наказание для торговцев микрозаймами
В Кызыле сотрудников детсада уволили после жалоб на уколы детям
Шереметьевские таможенники нашли в рюкзаке пассажирки 1,2 кг лома серебра
В Госдуме ответили на критику спектакля «Гамлет»
«Результат с любым тренером»: Дементьев о доминировании «Локомотива» в КХЛ
Магнитные бури сегодня, 22 мая: что будет завтра, мигрени, головокружение
Стало известно, каких специалистов могут привлечь к поискам семьи Усольцевых
Лавров уличил Запад в планировании нападения на Россию
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.