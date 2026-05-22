Политолог ответила, могут ли США проиграть в ближневосточном конфликте

Политолог Шершнева: США могут потерпеть поражение в ближневосточном конфликте

США могут потерпеть поражение в ближневосточном конфликте, заявила argumenti.ru политический обозреватель Анна Шершнева. По ее словам, глава Белого дома Дональд Трамп может согласиться на поражение вместо затягивания конфликта.

Политически Трамп, вероятно, оценивает, что проигрыш в текущей ситуации будет для него менее болезненным, чем затягивание конфликта, который потребует огромных ресурсов и может закончиться провалом. Таким образом, поражение США представляется не только возможным, но и весьма вероятным сценарием, — заявила Шершнева.

Политолог подчеркнула, что у Ирана не может быть уверенности, что Трамп не возобновит нападение даже после достижения договоренностей. По ее словам, израильская сторона также готова к решительным действиям.

Ранее востоковед Андрей Зелтынь заявил, что говорить о разочаровании стран Персидского залива в способности США защитить их на фоне войны с Ираном пока рано. По его словам, критика в адрес Вашингтона призвана подтолкнуть американского президента Дональда Трампа окончательно решить «иранский вопрос» силовым путем.