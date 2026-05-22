Американский гигант решил вернуться на нефтяной рынок Венесуэлы

Американская энергетическая компания ExxonMobil может возобновить добычу нефти в Венесуэле после ухода из республики почти 20 лет назад, сообщает газета The New York Times. По сведениям издания, масштабная сделка между сторонами может быть официально заключена уже в этом месяце.

В рамках соглашения корпорация рассчитывает подписать долгосрочные контракты на нефтедобычу сразу на шести венесуэльских месторождениях. ExxonMobil полностью покинула перспективный венесуэльский рынок в 2007 году на фоне резкого изменения политического курса страны. Это произошло после того, как занимавший тогда пост президента Венесуэлы Уго Чавес подписал указ о тотальной национализации энергетического сектора.

Ранее стало известно, что в первый месяц военного конфликта в Иране 100 крупнейших нефтегазовых компаний мира получали более $30 млн (2,2 млрд рублей) сверхприбыли в час. Из-за войны цена на нефть в марте составила в среднем $100 (7,5 тыс. рублей) за баррель, что принесло компаниям $23 млрд сверхприбыли за месяц. В число главных бенефициаров вошли Saudi Aramco, «Газпром» и ExxonMobil.