Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 11:17

Американский гигант решил вернуться на нефтяной рынок Венесуэлы

ExxonMobil готовится к возвращению на нефтяной рынок Венесуэлы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская энергетическая компания ExxonMobil может возобновить добычу нефти в Венесуэле после ухода из республики почти 20 лет назад, сообщает газета The New York Times. По сведениям издания, масштабная сделка между сторонами может быть официально заключена уже в этом месяце.

В рамках соглашения корпорация рассчитывает подписать долгосрочные контракты на нефтедобычу сразу на шести венесуэльских месторождениях. ExxonMobil полностью покинула перспективный венесуэльский рынок в 2007 году на фоне резкого изменения политического курса страны. Это произошло после того, как занимавший тогда пост президента Венесуэлы Уго Чавес подписал указ о тотальной национализации энергетического сектора.

Ранее стало известно, что в первый месяц военного конфликта в Иране 100 крупнейших нефтегазовых компаний мира получали более $30 млн (2,2 млрд рублей) сверхприбыли в час. Из-за войны цена на нефть в марте составила в среднем $100 (7,5 тыс. рублей) за баррель, что принесло компаниям $23 млрд сверхприбыли за месяц. В число главных бенефициаров вошли Saudi Aramco, «Газпром» и ExxonMobil.

США
Венесуэла
нефть
ExxonMobil
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
Эксперт рассказала, где недорого отдохнуть на море в июне
Эндокринолог объяснила, симптомом каких заболеваний может быть бессонница
«Били прицельно»: ООН призвали осудить Киев за удар по колледжу в ЛНР
Водителям назвали нарушения, которые гарантированно приведут к потере прав
ВСУ потеряли две роты солдат в боях в Запорожской области
«Мы наблюдаем»: Бородин раскрыл подробности иска к комику Незлобину
Появились детали ДТП с участием самосвала и пассажирского автобуса в Москве
Глава ФПБК объяснил, почему Пугачева с тростью не достойна жалости
В Госдуме ответили на слова Буданова об Украине как прародительнице Руси
Стало известно о телефонном разговоре Путина с иностранным лидером
В России могут ужесточить наказание для торговцев микрозаймами
В Кызыле сотрудников детсада уволили после жалоб на уколы детям
Шереметьевские таможенники нашли в рюкзаке пассажирки 1,2 кг лома серебра
В Госдуме ответили на критику спектакля «Гамлет»
«Результат с любым тренером»: Дементьев о доминировании «Локомотива» в КХЛ
Магнитные бури сегодня, 22 мая: что будет завтра, мигрени, головокружение
Стало известно, каких специалистов могут привлечь к поискам семьи Усольцевых
Лавров раскрыл планы Запада по нападению на Россию
Дрон ВСУ ударил по машине с двумя пожилыми жителями Херсонщины
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.