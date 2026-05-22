Нутрициолог предупредила об опасности мясных нарезок из магазинов

Мясные нарезки из магазинов могут содержать в себе опасные бактерии, предупредила в беседе с Lenta.ru нутрициолог Виктория Кострова. Она отметила, что такая продукция становится идеальной средой для размножения кишечной палочки, стафилококка и листерии.

Нарезка, которую фасуют прямо в магазине, — это настоящая бактериологическая лотерея. Главная угроза кроется в аппарате для резки (слайсере). В течение дня на одном лезвии могут нарезать десятки видов колбас и сыров. Слайсеры практически никогда не дезинфицируют после каждого продукта должным образом. В результате происходит сильное перекрестное осеменение бактериями, — рассказала Кострова.

Она отметила, что магазины нередко пускают на нарезку колбасу, у которой скоро истечет срок годности. Вдобавок ко всему в торговых залах часто наблюдается нарушение температурного режима, что сказывается на свежести продуктов. Заводская нарезка в вакуумной упаковке вроде бы решает проблему санитарии, однако создает другие нутрициологические риски.

