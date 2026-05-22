Страны Запада создают общеевропейскую группу нападения на Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Детскому изданию». По его словам, речь идет не только о гибридных методах ведения войны, но и полноценном физическом нападении.

Точно так же сейчас под теми же флагами нацизма, реваншизма создают общеевропейскую группу нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают. А во главе этой группы поставлен не [немецкий фюрер] Адольф Гитлер (его просто сейчас уже нет), а [президент Украины] Владимир Зеленский со своими нацистскими лозунгами, — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». Как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, эта «маленькая атомная бомба» способна уничтожить основы безопасности континента. По его словам, если чиновница станет главным переговорщиком с Россией по конфликту на Украине, у Европейского союза начнутся тяжелые времена.