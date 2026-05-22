22 мая 2026 в 11:32

МО Белоруссии забило тревогу из-за минных полей и полигонов у границы

Минобороны Белоруссии пока не ожидает нормализации обстановки вокруг республики

Виктор Хренин Виктор Хренин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Предпосылок для нормализации военно-политической обстановки вокруг Белоруссии пока не ожидается, считает министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин. По его словам, которые приводит пресс-служба Министерства обороны, западные страны продолжают наращивать военные расходы, закупать вооружение и технику, возводить заборы вдоль белорусских границ, строить полигоны, проводить учения и минировать поля.

Военно-политическая обстановка в мире и непосредственно вокруг Республики Беларусь продолжает оставаться напряженной. А исходя из прогноза ее развития, тенденций к нормализации в среднесрочной перспективе не предвидится. В первую очередь это обусловлено агрессивной политикой стран коллективного Запада и наших ближайших соседей в частности, — заявил Хренин.

Министр отметил, что в Минске понимают происходящее и принимают все необходимые меры для сохранения боеспособности вооруженных сил. Кроме того, дополнил Хренин, продолжается работа по созданию центра подготовки территориальных войск в Борисове.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не реагирует на высказывания президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, европейские «партнеры» подталкивают Зеленского к агрессивным заявлениям и шантажу в адрес Белоруссии, поскольку их не устраивает налаживающийся диалог Минска и Вашингтона.

