Стали известны победители конкурса «Добро звучит громче»

Гранты получат 16 региональных СМИ

Совкомбанк объявил итоги первого всероссийского конкурса грантов для региональных СМИ «Добро звучит громче». Конкурс собрал 48 заявок из более чем 30 регионов России. Определены 16 победителей из 13 регионов, которые получат гранты на 3,5 млн рублей.

Конкурс, стартовавший в феврале 2026 года, создан для поддержки региональных редакций и усиления освещения социально значимых тем. Участники представили материалы о работе некоммерческих организаций (НКО), участвующих в благотворительных проектах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра».

Масштаб

Размер грантов — до 586 тысяч рублей. Победителями стали СМИ с максимальной аудиторией и локальные редакции, показавшие профессионализм в освещении темы.

Результат превзошел ожидания. Региональная журналистика жива, востребована и готова рассказывать о важном. Именно честные и трогательные истории формируют культуру взаимопомощи и показывают, что благотворительность определяет осознанность общества, — отметил директор по внешним связям и развитию фонда целевого капитала «Истоки» Артем Минаев.

Победители

Больше всего победителей из Сибири и Поволжья. Но есть и издания с Дальнего Востока, Урала, Юга России, Центра, Северо-Запада. География доказывает: тема благотворительности актуальна для всей страны.

У региональных медиа есть уникальная возможность, мало доступная федеральным СМИ, — близость к людям и их жизням. Большая ценность — поговорить и увидеть лично, передать живые эмоции. Вдохновляет разнообразие и соцпроектов, и медиа, готовых про них рассказывать. Такая журналистика — настоящий инструмент социальных изменений. Когда СМИ рассказывает об НКО, оно помогает найти волонтеров и партнеров, — плюоделилась главный редактор Журнала о благотворительности Ольга Павлова.

Оценка работ

Отбор победителей проводил независимый экспертный совет, который анализировал материалы по подаче, глубине проработки темы, эмоциональному воздействию на аудиторию.

Размер гранта рассчитывался исходя из посещаемости сайта СМИ и качества материалов. Пятерка лидеров получила право на увеличение базового гранта до 125%.

Главная тема работ — деятельность НКО, участвующих в проектах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра». Журналисты представили истории подопечных фондов, репортажи с благотворительных мероприятий, интервью с волонтерами, материалы о работе некоммерческого сектора.

Конкурс «Добро звучит громче» будет проводиться каждые полгода. В перспективе расширение географии и числа участников, рост призового фонда, создание профессионального сообщества СМИ, работающих с темой благотворительности, — рассказал руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.

Цель — выстроить систему поддержки и показать, что добрые дела — это норма. Региональные СМИ — голос локальных сообществ, который должен звучать громко. Информация о втором этапе появится на сайте конкурса.

