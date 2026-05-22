Адвокат объяснил, когда не надо платить налог при продаже земли Адвокат Ануфриев: налог при продаже земли не нужен при владении более трех лет

Россияне могут не платить налог при продаже земельного участка, если владели им не менее трех лет, рассказал «Газете.Ru» адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Альберт Ануфриев. Он отметил, что при этом участок не должен использоваться в предпринимательской деятельности.

Перехитрить налоговую инспекцию, указав в договоре купли-продажи цену земельного участка в один рубль, не удастся. Уже несколько лет в российском законодательстве существует презумпция, что кадастровая стоимость приравнена к рыночной стоимости. Если кадастровая стоимость вашего участка равна 1 млн рублей, не получится показать налоговой договор с ценой в 100 рублей для расчета налога, — рассказал Ануфриев.

Адвокат подчеркнул, что за предоставление недостоверных сведений в налоговую можно привлечь к ответственности. По его словам, в случае занижения цены налог может быть рассчитан исходя из кадастровой стоимости.

Ранее девелопер Ярослав Гутнов заявил, что введение обязательного нотариального удостоверения договоров ипотеки между физлицами защитит права заемщиков и обезопасит их от неадекватных продавцов квартир. Он поддержал соответствующий законопроект.