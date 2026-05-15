15 мая 2026 в 11:27

В России оценили идею привлечения нотариусов к сделкам с ипотекой

Девелопер Гутнов выступил за привлечение нотариусов ко всем ипотечным сделкам

Введение обязательного нотариального удостоверения договоров ипотеки между физлицами защитит права заемщиков и обезопасит их от неадекватных продавцов квартир, заявил в беседе с «Газетой.Ru» девелопер Ярослав Гутнов. Он поддержал соответствующий законопроект. По его мнению, мера позволит упорядочить отношения участников процесса и свести к минимуму риски мошенничества.

Уверен, что нотариальное удостоверение положительно скажется на прозрачности ипотечных сделок между физлицами. В частности, снизится вероятность выдачи заемщикам суммы, несоответствующей рыночной стоимости квартиры, и продажи или приобретения недвижимых активов под давлением либо в невменяемом состоянии. По-видимому, чаще всего передача денег кредиторам будет происходить через депозиты нотариусов, реже — в формате оплаты наличными, что также будет отмечено документально. Юристы будут оформлять кредитные договоры и договоры залога, так как эти правоотношения возникают одновременно, — высказался Гутнов.

По его мнению, реализация новой инициативы не приведет к существенному удорожанию квартир и повышению стоимости займов. Средние расходы на нотариальные услуги составляют всего 40–50 тыс. рублей, что незначительно в масштабах современного рынка недвижимости, отметил эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам собственности Владимир Самокиш заявил, что необходимо добиваться, чтобы в резолюциях судов были прописаны четкие алгоритмы возврата средств покупателям при отмене сделок с недвижимостью. По его словам, в противном случае люди остаются без жилья и денег.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

