В России оценили идею привлечения нотариусов к сделкам с ипотекой Девелопер Гутнов выступил за привлечение нотариусов ко всем ипотечным сделкам

Введение обязательного нотариального удостоверения договоров ипотеки между физлицами защитит права заемщиков и обезопасит их от неадекватных продавцов квартир, заявил в беседе с «Газетой.Ru» девелопер Ярослав Гутнов. Он поддержал соответствующий законопроект. По его мнению, мера позволит упорядочить отношения участников процесса и свести к минимуму риски мошенничества.

Уверен, что нотариальное удостоверение положительно скажется на прозрачности ипотечных сделок между физлицами. В частности, снизится вероятность выдачи заемщикам суммы, несоответствующей рыночной стоимости квартиры, и продажи или приобретения недвижимых активов под давлением либо в невменяемом состоянии. По-видимому, чаще всего передача денег кредиторам будет происходить через депозиты нотариусов, реже — в формате оплаты наличными, что также будет отмечено документально. Юристы будут оформлять кредитные договоры и договоры залога, так как эти правоотношения возникают одновременно, — высказался Гутнов.

По его мнению, реализация новой инициативы не приведет к существенному удорожанию квартир и повышению стоимости займов. Средние расходы на нотариальные услуги составляют всего 40–50 тыс. рублей, что незначительно в масштабах современного рынка недвижимости, отметил эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам собственности Владимир Самокиш заявил, что необходимо добиваться, чтобы в резолюциях судов были прописаны четкие алгоритмы возврата средств покупателям при отмене сделок с недвижимостью. По его словам, в противном случае люди остаются без жилья и денег.