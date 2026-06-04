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04 июня 2026 в 15:41

Экс-нардеп ответил, почему Лукашенко подвергается нападкам со стороны Киева

Экс-депутат Рады Олейник: Подоляк решил угрожать Лукашенко, подражая Зеленскому

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк решил угрожать белорусскому лидеру Александру Лукашенко, поскольку подражает своему начальнику, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, подобное поведение украинских политиков не является характерным для всего народа.

Подоляк — яркий представитель одной категории граждан Украины: быдло. Зеленский также оскорбляет Лукашенко, а этот пытается ему подыграть, говоря, что белорусскому лидеру надо думать, как дожить до пенсии. Якобы ему следует думать о преемственности, как беречь свою династию и так далее. Это как раз та категория людей, которая абсолютно не понимает, что она говорит не от себя, а от украинцев. Подоляк — это человек, который всегда готов лизнуть руку хозяина. В данном случае недопустимо, чтобы все это было воспринято как угрозы со стороны народа, — пояснил Олейник.

По его мнению, исторически украинцы относились к белорусскому лидеру с большим уважением за заботу о благосостоянии граждан. Экс-депутат Рады добавил, что в 2014 году на инаугурации экс-президента Украины Петра Порошенко депутаты стоя аплодировали Лукашенко.

Приведу вам пример. В 2014 году на Украине проходит инаугурация Порошенко. Приглашены лидеры из Европы, в том числе Лукашенко. Он заходит в зал парламента, я был там как раз в это время. И все депутаты встали и аплодировали. Европейских лидеров приветствовали не так яро. Украинцы всегда очень хорошо относились и относятся к Лукашенко за то, что он старается все делать для людей, уделяет максимальное внимание вопросам благосостояния и социальной защиты. Поэтому он всегда пользуется большим авторитетом, не сравнить с Зеленским, — заключил Олейник.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинские власти в очередной раз выставили себя террористами и преступниками. Так он прокомментировал слова Подоляка, что Лукашенко лучше «молчать», если он хочет «дожить до пенсии». По его словам, ничего другого от украинских политиков ждать не стоило.

Европа
Михаил Подоляк
Александр Лукашенко
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Александр Ефимов
А. Ефимов
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