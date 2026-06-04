Экс-нардеп ответил, почему Лукашенко подвергается нападкам со стороны Киева

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк решил угрожать белорусскому лидеру Александру Лукашенко, поскольку подражает своему начальнику, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, подобное поведение украинских политиков не является характерным для всего народа.

Подоляк — яркий представитель одной категории граждан Украины: быдло. Зеленский также оскорбляет Лукашенко, а этот пытается ему подыграть, говоря, что белорусскому лидеру надо думать, как дожить до пенсии. Якобы ему следует думать о преемственности, как беречь свою династию и так далее. Это как раз та категория людей, которая абсолютно не понимает, что она говорит не от себя, а от украинцев. Подоляк — это человек, который всегда готов лизнуть руку хозяина. В данном случае недопустимо, чтобы все это было воспринято как угрозы со стороны народа, — пояснил Олейник.

По его мнению, исторически украинцы относились к белорусскому лидеру с большим уважением за заботу о благосостоянии граждан. Экс-депутат Рады добавил, что в 2014 году на инаугурации экс-президента Украины Петра Порошенко депутаты стоя аплодировали Лукашенко.

Приведу вам пример. В 2014 году на Украине проходит инаугурация Порошенко. Приглашены лидеры из Европы, в том числе Лукашенко. Он заходит в зал парламента, я был там как раз в это время. И все депутаты встали и аплодировали. Европейских лидеров приветствовали не так яро. Украинцы всегда очень хорошо относились и относятся к Лукашенко за то, что он старается все делать для людей, уделяет максимальное внимание вопросам благосостояния и социальной защиты. Поэтому он всегда пользуется большим авторитетом, не сравнить с Зеленским, — заключил Олейник.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинские власти в очередной раз выставили себя террористами и преступниками. Так он прокомментировал слова Подоляка, что Лукашенко лучше «молчать», если он хочет «дожить до пенсии». По его словам, ничего другого от украинских политиков ждать не стоило.