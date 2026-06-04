МИД России вступился за Лукашенко после угроз Киева

Украинские власти в очередной раз выставили себя террористами и преступниками, заявили в Министерстве иностранных дел России. Так там прокомментировали слова главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что белорусскому лидеру Александру Лукашенко лучше «молчать», если он хочет «дожить до пенсии», передает ТАСС.

Киевские главари еще раз выставили себя террористами и преступниками, пытаясь угрожать Лукашенко, — сказали в ведомстве.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусских солдат никогда не было на Украине и не будет. По его словам, Киев в последнее время часто высказывается агрессивно против Минска из-за ряда европейских стран. При этом глава государства добавил, что США занимают правильную позицию по украинскому конфликту.

Кроме того, Лукашенко заявил о готовности встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским для обсуждения двусторонних отношений. Глава государства добавил, что переговоры могут пройти как на территории Белоруссии, так и на Украине.