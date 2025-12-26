Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 14:33

«Заявлений мы не слышали»: Песков отреагировал на слова Подоляка о выборах

Песков: слова Подоляка могут не отражать мнение Киева о выборах на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Москве неизвестно, в какой степени высказывания советника офиса президента Украины Михаила Подоляка отражают официальную точку зрения Киева, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова политика о том, что у Украины нет денег на проведение выборов, передает ТАСС.

Я не знаю, в какой степени заявление Подоляка отражает официальную точку зрения Киева. Каких-то заявлений от Киева [на этот счет] мы не слышали, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Подоляк заявил, что Киев не сможет профинансировать проведение президентских выборов. По его словам, в украинский бюджет заложены другие приоритетные расходы, в частности на милитаризацию. Также политик выразил мнение, что финансировать выборы должна «не Украина».

До этого профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский и его европейские покровители хотят обмануть президента США Дональда Трампа. По его словам, с этой целью они развивают тему выборов, на самом деле надеясь получить перемирие на фронте.

