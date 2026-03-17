Муж получил «могильную» весточку от врача после поездки в морг с телом жены

В Пермском крае местный житель отвез тела своей 20-летней жены и ребенка в морг после ошибки врачей, сообщает портал 59.ru. Только после этого он получил звонок от медиков с объяснениями.

Ближе к двум часам дня мне позвонил главврач, но к тому моменту я уже увез Кристину и малыша из роддома в морг, — пояснил россиянин.

В ноябре 2024 года у будущей матери резко подскочило давление, что привело к серьезным осложнениям. Несмотря на начавшееся ухудшение состояния, врачи не сочли нужным сразу поместить пациентку в стационар. В результате у женщины произошла отслойка плаценты и внутреннее кровотечение, что потребовало срочного проведения кесарева сечения. Спасти ее не удалось.

Известно, что беременность у женщины была проблемной. Однако она каждый раз ездила в больницу, где стабилизировала свое состояние.

Ранее в Симферополе 31-летняя женщина потеряла ребенка после того, как провела около двух часов в очереди на экстренное кесарево сечение. Беременность была недоношенной, но пациентка жаловалась на отсутствие шевеления плода и другие симптомы, однако врачи не реагировали должным образом.