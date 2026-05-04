День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 22:14

Врач раскрыл, какие виды рака «помолодели»

Врач Еделев: рак молочной железы стали выявлять в более раннем возрасте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Рак молочной железы, матки, почек и колоректальный рак стали выявлять у пациентов в более раннем возрасте, сообщил доктор медицинских наук врач Дмитрий Еделев. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист подчеркнул, что за последние 35 лет заболеваемость онкологией до 50 лет выросла на 79,1%. По его словам, это связано в том числе с более качественной диагностикой.

Глобальные исследования показывают, что за последние 35 лет заболеваемость раком в возрасте до 50 лет выросла на 79,1 %. Наиболее быстро увеличивается заболеваемость раком молочной железы, матки и почек, а также колоректальным раком. Последний в странах с высоким уровнем дохода быстро нарастает у людей, рожденных после 1960 года, — поделился врач.

Ранее онколог, эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад рассказал, что полная победа над раком в ближайшем будущем маловероятна. Он отметил, что смертность от онкологических заболеваний может снизиться благодаря разработке персонализированных вакцин.

Здоровье
заболевания
рак
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.