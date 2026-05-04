Врач раскрыл, какие виды рака «помолодели»

Рак молочной железы, матки, почек и колоректальный рак стали выявлять у пациентов в более раннем возрасте, сообщил доктор медицинских наук врач Дмитрий Еделев. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист подчеркнул, что за последние 35 лет заболеваемость онкологией до 50 лет выросла на 79,1%. По его словам, это связано в том числе с более качественной диагностикой.

Глобальные исследования показывают, что за последние 35 лет заболеваемость раком в возрасте до 50 лет выросла на 79,1 %. Наиболее быстро увеличивается заболеваемость раком молочной железы, матки и почек, а также колоректальным раком. Последний в странах с высоким уровнем дохода быстро нарастает у людей, рожденных после 1960 года, — поделился врач.

Ранее онколог, эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад рассказал, что полная победа над раком в ближайшем будущем маловероятна. Он отметил, что смертность от онкологических заболеваний может снизиться благодаря разработке персонализированных вакцин.