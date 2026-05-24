Спасаемся от гайморита: ценные советы врача, которые всегда работают

Заложенность носа редко говорит о гайморите, но игнорирование данного состояния приводит к тяжелым последствиям, вплоть до менингита. NEWS.ru поговорил с оториноларингологом Видновской больницы Минздрава Подмосковья Раулем Теном и выяснил, как избежать гайморита и как вовремя его выявить.

Что такое гайморит

Представьте кости вашего лица. В них есть полые «пещерки», выстланные слизистой оболочкой — это пазухи. Самые большие из них — гайморовы, или верхнечелюстные синусы, — расположены по бокам от носа, в области щек.

Гайморит — это воспаление и отек слизистой оболочки именно этих пазух. Чаще всего он возникает не сам по себе, а как осложнение ОРВИ или гриппа, когда вирусы вызывают отек в носу, который блокирует узкие выходы (соустья) из пазух в нос. Слизь застаивается, создавая идеальную среду для бактерий. Также гайморит может стать осложнением сильного затяжного насморка, в том числе аллергического. Еще одной причиной гайморита могут стать проблемы с зубами верхней челюсти: кариес или воспаление корня — тогда это одонтогенный гайморит.

Симптомы гайморита

На фоне простуды или после нее появляются заложенность носа и затрудненное носовое дыхание, часто сильнее с одной стороны. Сосудосуживающие капли помогают слабо или ненадолго, присутствуют густые выделения из носа желтого, зеленого цвета или прозрачные, но очень обильные. Они могут стекать по задней стенке глотки, вызывая кашель, особенно ночью и в положении лежа. Ощущается чувство давления, боли и распирание в лице, которое локализуется в области под глазами, в щеках, вокруг носа и в области лба, которое усиливается при наклоне головы вперед, что является классическим признаком, а также при жевании, чихании и постукивании по скуловой кости.

При гайморите, особенно при остром, температура тела обычно повышается до 38 градусов и выше, наблюдается общая слабость, утомляемость, ощущение разбитости, частая, тупая, «тяжелая» головная боль, которая ощущается в области лба, висков и за глазами.

Пациенты часто жалуются на снижение или потерю обоняния и вкуса, а также на неприятный запах изо рта или носа, зубную боль в верхней челюсти, особенно при одонтогенном гайморите.

Кто в группе риска

Заболеть гайморитом может любой, но риск выше у следующих групп:

людей с частыми простудами и затяжными насморками;

аллергиков (поллиноз, круглогодичный аллергический ринит), так как у них присутствует постоянный отек слизистой носа, который блокирует соустья пазух;

обладателей особенностей строения носа, таких как искривленная носовая перегородка, полипы в носу (доброкачественные разрастания слизистой), увеличенные носовые раковины, дети с аденоидами 3-4 степени;

курильщики: табачный дым парализует реснички слизистой, мешая очищению пазух;

люди с бронхиальной астмой, так как она часто сочетается с полипозным риносинуситом;

пациентов с проблемными верхними зубами — кариесом, периодонтитом, кистами корней — риск одонтогенного гайморита;

людей с ослабленным иммунитетом — ВИЧ, принимающих иммуносупрессанты, с онкологией;

подвергающихся резким перепадам давления — летчиков, дайверов.

Чем опасен гайморит

Игнорирование гайморита или самолечение могут привести к серьезным, иногда угрожающим жизни последствиям, таким как:

переход в хроническую форму — симптомы длятся месяцами, периодически обостряясь, лечить хронический гайморит гораздо сложнее;

распространение воспаления на другие пазухи — фронтит (лобные пазухи — сильная боль во лбу), этмоидит (решетчатый лабиринт — боль между глазами), сфеноидит (клиновидная пазуха — боль в затылке), воспаление всех пазух — пансинусит;

орбитальные осложнения: отек век и вокруг глаз, абсцесс века — гнойник в веке, флегмона орбиты — гнойное воспаление глазницы, симптомы — сильная боль в глазу, выпячивание глаза, нарушение его подвижности, резкое снижение зрения, требует экстренной операции;

внутричерепные осложнения — менингит, энцефалит, абсцесс мозга — это различные воспаления оболочек или вещества мозга, симптомы — невыносимая головная боль, высокая температура, ригидность затылочных мышц, рвота, светобоязнь, спутанность сознания; тромбоз кавернозного синуса — закупорка важного венозного синуса, симптомы — сильнейшая головная боль, отек лица и глаз, высокая температура, нарушение зрения и сознания, все эти состояния требуют экстренной госпитализации;

остеомиелит верхней челюсти — воспаление костной ткани;

образование мукоцеле — киста пазухи, заполненная слизью, которая может расти и разрушать кость

Как предотвратить гайморит

Грамотно лечите простуду и насморк — это основа профилактики. Не пускайте насморк на самотек. Цель — уменьшить отек и обеспечить отток слизи из носа и пазух.

Правильно сморкайтесь: поочередно каждой ноздрей, приоткрыв рот. Не сморкайтесь сильно «через обе ноздри», это создает высокое давление и загоняет инфицированную слизь в пазухи.

Промывайте нос солевыми растворами: они эффективно удаляют слизь, вирусы/бактерии, уменьшают отек и увлажняют слизистую. Делайте это регулярно (три-четыре раза в день) во время болезни и после контакта с больными. Научитесь правильно пользоваться устройствами для промывания.

Сосудосуживающие капли/спреи используйте по назначению врача и не дольше пяти — семи дней. Они снимают отек и открывают соустья пазух. Передозировка или длительное применение вызовут обратный эффект — медикаментозный ринит (постоянную заложенность).

Если у вас аллергический насморк, лечите его системно под руководством аллерголога. Регулярное использование назначенных спреев (антигистаминные, гормональные) уменьшает отек слизистой носа и пазух, предотвращая их блокировку.

Лечите кариес и воспаления десен/корней зубов верхней челюсти вовремя, это предотвратит одонтогенный гайморит. Проходите профосмотры раз в полгода.

Исправьте «проблемный» нос. Если у вас искривленная перегородка, полипы, гипертрофия раковин, проконсультируйтесь с лором. Иногда хирургическая коррекция (септопластика, полипэктомия) — лучший способ предотвратить рецидивирующие гаймориты.

Укрепляйте иммунитет. Необходим сбалансированный рацион, богатый овощами, фруктами, белком (мясо, рыба, бобовые), цельнозерновыми. Витамины С, D, цинк важны для иммунитета. Регулярные умеренные нагрузки (ходьба, плавание), полноценный сон, регуляция стресса и закаливание служат отличной профилактикой низкого иммунитета.

Вакцинопрофилактика: ежегодная прививка от гриппа, так как грипп — частая причина синуситов. Пневмококковая вакцина защищает от бактерии пневмококка — частого возбудителя бактериального гайморита и его осложнений. Рекомендована детям, пожилым, курильщикам, людям с хроническими заболеваниями.

Откажитесь от курения, ведь табачный дым разрушает реснички слизистой носа и пазух, которые выгоняют слизь и микробы. Бросьте курить и избегайте пассивного курения.

Следите за влажностью воздуха в доме. Сухой воздух, особенно зимой от отопления, сушит слизистую носа, снижая ее защитные свойства. Используйте увлажнители воздуха или развешивайте влажные полотенца. Идеальная влажность — 40–60%.

Избегайте переохлаждения лица. В холодную и ветреную погоду прикрывайте лоб и нос шарфом.

