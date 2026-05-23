Топ-10 продуктов, богатых цинком: для иммунитета, кожи и волос

Цинк — это микроэлемент, который принимает участие в сотнях биохимических процессов в организме. Он незаменим для деления клеток, выработки белков и ДНК, а также играет ключевую роль в защите тела от вирусов и бактерий. Однако организм человека не способен синтезировать цинк самостоятельно, поэтому так важно регулярно получать нутриент с пищей. Список продуктов с высоким содержанием цинка, а также информацию о том, как улучшить усвоение цинка из еды, ищите в материале NEWS.ru.

Почему цинк важен: иммунитет, заживление, гормоны, кожа, волосы

Цинк является строительным материалом для множества ферментов. Прежде всего, он необходим для нормальной работы иммунитета: микроэлемент участвует в созревании и активации Т-лимфоцитов и макрофагов, обеспечивая противовирусную защиту.

Кроме того, цинк критически важен для процессов заживления. Он ускоряет регенерацию тканей и образование коллагена, что делает его незаменимым помощником при травмах и воспалениях. Микроэлемент регулирует работу эндокринной системы и влияет на гормональный фон, в частности на выработку тестостерона.

Состояние кожи и волос также напрямую зависит от баланса этого вещества. Цинк контролирует работу сальных желез, помогает бороться с акне и способствует росту волосяных фолликулов. Наконец, он важен для полноценного восприятия вкуса и запаха. Так что переоценить значение этого нутриента сложно.

Животные источники: устрицы, говядина, печень, яйца

Если вы ищете продукты, где больше всего цинка для иммунитета, обратите внимание на морепродукты и мясо. Животные источники нутриента отличаются высокой биодоступностью, то есть цинк из них усваивается организмом особенно легко.

Абсолютным лидером по содержанию этого элемента являются устрицы. Употребление всего нескольких штук способно многократно перекрыть суточную потребность в цинке. Оценить соотношение цинка в устрицах и морепродуктах можно благодаря наглядным цифрам: в зависимости от способа приготовления и сорта, на 100 граммов устриц может приходиться от 40 до 70 мг этого микроэлемента. Следом идет говядина (особенно вырезка и ребра), а также телячья печень. Яйца (в частности желток) также являются доступным источником цинка, который легко можно ввести в ежедневный рацион.

Растительные источники: тыквенные семечки, чечевица, нут, кешью

Многие считают, что получить достаточно цинка можно только из мяса, однако это не совсем так. Существует множество вегетарианских вариантов. И тут лидерами становятся такие растительные источники цинка, как бобовые и орехи. Особенно стоит выделить тыквенные семечки. Это настоящий рекордсмен среди семян по количеству нутриентов.

Также в список продуктов с высоким содержанием цинка входит чечевица и нут (турецкий горох). Какие растительные источники цинка (бобовые и орехи) также стоит ввести в меню? Однозначными лидерами являются кешью и миндаль. Хотя фитиновая кислота, содержащаяся в растительной пище, может несколько снижать усвоение минерала, эти продукты остаются важной частью сбалансированного питания, особенно для вегетарианцев.

Таблица продуктов с содержанием цинка на 100 г

Для наглядности ниже представлена таблица, отражающая содержание микроэлемента в различных продуктах питания. Данные основаны на информации Министерства сельского хозяйства США и других открытых источников. Это поможет сориентироваться в перечне продуктов, где больше всего цинка для иммунитета.

Содержание цинка в продуктах (на 100 г):

устрицы — 40–70 мг (абсолютный лидер, содержание зависит от термической обработки);

говядина (вырезка) — около 10–12 мг;

печень (телячья) — 8–12 мг;

тыквенные семечки — 7–10 мг;

кешью — 3,5–5,7 мг;

нут (вареный) — 2,5–3,5 мг;

чечевица (вареная) — 2,5–3,5 мг;

яйца — 1,2–1,5 мг (цинк сосредоточен в желтке).

Симптомы дефицита цинка: выпадение волос, частые простуды, акне

Недостаток этого микроэлемента может развиваться незаметно. Симптомы и последствия дефицита цинка достаточно специфичны. В группе риска находятся люди с заболеваниями ЖКТ (болезнь Крона), вегетарианцы, а также беременные женщины.

Одним из самых заметных признаков является очаговое выпадение волос и их истончение. На коже дефицит проявляется в виде:

акне;

экземы;

медленного заживления царапин.

Поскольку цинк отвечает за работу Т-клеток, его нехватка приводит к частым простудам и инфекциям. Пожилые люди могут замечать замедление заживления ран и ухудшение когнитивных способностей.

Как повысить усвоение: сочетание с витамином С и белком

Даже если вы включили в рацион все необходимые продукты, важно учитывать, насколько хорошо они усваиваются. Чтобы ответить на вопрос, как улучшить усвоение цинка из еды, существует несколько эффективных правил.

Сочетание с белком. Аминокислоты (особенно гистидин, цистеин и метионин) связывают цинк, удерживая его в растворимой форме и облегчая транспорт через стенки кишечника. Витамин С. Хотя влияние витамина С на всасывание цинка опосредованное (в отличие от железа), аскорбиновая кислота помогает нейтрализовать действие уже упомянутых фитатов — веществ, которые связывают минералы в злаках и бобовых, мешая их всасыванию. Уменьшение фитатов. Замачивание или проращивание бобовых и зерновых перед употреблением помогает разрушить фитиновую кислоту, что значительно повышает биодоступность элемента.

Понимая, как улучшить усвоение цинка из еды, можно получить максимум пользы даже из растительных источников. Помните, что суточная норма цинка для мужчин и женщин различается: мужчинам требуется около 11 мг в день, женщинам — 8 мг (в период беременности потребность возрастает до 11–12 мг). Включая в рацион продукты из приведенного выше перечня, вы сможете естественным образом поддерживать здоровье кожи, крепкий иммунитет и высокий уровень энергии.

