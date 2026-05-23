Посиделки с друзьями обернулись для жительницы Уфы отеком мозга

Отек мозга после посиделок с друзьями развился у 31-летней жительницы Уфы, передает Telegram-канал SHOT. В материале уточняется, что девушка выпила с друзьями около полутора литров пива и немного вина, после чего ее состояние резко ухудшилось.

Ночью ее стошнило, к утру появилась сильная головная боль, спутанность сознания, проблемы с координацией и сонливость. Врачи диагностировали девушке энцефалопатию с неврологическими нарушениями. Врачи объяснили, что организм не справился с переработкой этанола, нарушился электролитный баланс, поднялось внутричерепное давление. В итоге уфимка месяц провела в больнице, сейчас она продолжает курс лечения дома. Алкоголь ей полностью запретили.

Ранее во Франции двухлетняя девочка была госпитализирована в состоянии сильного алкогольного опьянения после того, как вернулась из детского сада. Инцидент произошел в городе Сенлис, прокуратура начала предварительное расследование.

До этого в Санкт-Петербурге была зафиксирована серия отравлений суррогатным алкоголем: погибла женщина, еще четыре человека тяжело отравились. В Центр острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе поступило пять пациентов с идентичными симптомами отравления метанолом.