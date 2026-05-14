Девочку увезли в больницу из детского сада пьяной Девочку госпитализировали пьяной из детского сада во Франции

Во Франции двухлетняя девочка была госпитализирована в состоянии сильного алкогольного опьянения после того, как вернулась из детского сада, сообщает Le Figaro. Инцидент произошел в городе Сенлис, где прокуратура начала предварительное расследование.

Родители рассказали, что отвели ребенка в сад утром, а днем им позвонили сотрудники учреждения и сообщили, что девочка постоянно падает. В больнице врачи обнаружили в ее крови 2,14 грамма алкоголя на литр, охарактеризовав состояние малышки как «мертвецки пьяное».

После госпитализации детский сад временно закрыли. Власти подчеркнули, что проведенные проверки с участием службы защиты матери и ребенка пока не выявили признаков злого умысла или жестокого обращения со стороны персонала. Также отмечается, что сейчас состояние девочки оценивается как хорошее.

Ранее в Санкт-Петербурге была зафиксирована серия отравлений суррогатным алкоголем: погибла женщина, еще четверо тяжело отравились. В Центр острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе поступило пять пациентов с идентичными симптомами отравления метанолом.