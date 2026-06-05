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05 июня 2026 в 03:48

США ввели санкции против семьи Фиделя Кастро

Минфин США ввел санкции против сыновей и внуков Фиделя Кастро

Флаг Кубы Флаг Кубы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Вашингтон ввел санкции против членов семьи бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, включая его сына и внука, сказано в опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США решении. Согласно документу, в санкционный список вошли пять человек.

Среди попавших под рестрикции — Мигель Диас-Канель, его супруга Лис Куэста Пераса и сын от первого брака Мануэль Анидо Куэста, а также Алехандро Кастро Эспин и Рауль Алехандро Кастро Калис — сын и внук Рауля Кастро. Кроме того, Министерство финансов США ввело санкции в отношении Министерства Революционных вооруженных сил Кубы, кубинского Института дружбы народов, комитетов в защиту революции Кубы и двух других организаций.

Ранее бывший офицер американской морской разведки подполковник Хэл Кемпфер отмечал, что ВС США обладают технической возможностью провести военную операцию против Кубы с целью захвата Рауля Кастро. По словам эксперта, один из оперативных сценариев предполагает нанесение серии массированных авиаударов по ключевой военной инфраструктуре острова.

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