«Выпустили джинна»: опасный малярийный комар атаковал Африку

По Африке стремительно распространяется инвазивный вид малярийного комара Anopheles stephensi, устойчивый ко всем известным инсектицидам. Насекомое угрожает городским жителям, у которых, как правило, отсутствует иммунитет к малярии, говорится в публикации в журнале Science.

Малярийный комар с устойчивостью к инсектицидам <…> распространяется все дальше и быстрее по Африке, превзойдя ожидания даже пессимистично настроенных ученых, — отмечается в статье.

Исследователи изучили популяции комара в десяти странах и пришли к выводу, что у африканских особей сформировалась генетическая устойчивость ко всем применяемым сегодня инсектицидам. По оценке экспертов, сдерживать распространение вида уже поздно.

Все, кто понимает ситуацию, осознают, что джинна полностью выпустили из бутылки, — заявил ведущий автор исследования Тристан Деннис из университета Квинсленда.

Ареал Anopheles stephensi расширяется быстрее прогнозов. Комары перемещаются по открытой местности, разносясь ветрами, и уже добрались от Джибути до Ганы, проникли в Кению и Йемен.

В отличие от других малярийных комаров, этот вид одинаково комфортно чувствует себя как в сельской местности, так и в городах, в сухой и влажный сезоны. Особую тревогу экспертов вызывают крупные агломерации — Лагос в Нигерии и Киншаса в ДР Конго.

Как отметил глава отдела энтомологии Кенийского медицинского института Эрик Очомо, ранее ученые не беспокоились о малярии в городах. Теперь ситуация изменилась: большинство горожан не имеют иммунитета к инфекции, а комар способен заражать людей круглый год, что создаст серьезные трудности в борьбе с заболеванием.

В мае россиянин попал в реанимацию после укуса комара во время отдыха в Африке. Впоследствии врачи диагностировали у него малярию.