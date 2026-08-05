«Где еще можно так быстро заработать?»: Мостовой о будущем Инфантино Мостовой: никто не знал Инфантино до работы на посту президента ФИФА

В футболе всегда будут люди, которые хотят быстро прославиться и заработать, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой, комментируя скандал вокруг президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Он отметил, что до чемпионата мира многие даже не знали, кто это.

Футбол — самый популярный вид спорта на планете, поэтому здесь всегда будут люди, которые захотят прославиться. Где еще так быстро можно заработать миллионы? Не будет Инфантино, назначат другого. Вы покажите его фотографию на улицах Москвы до чемпионата мира! 48 из 50 человек скажут, что не знают, кто это. Спросите у кого угодно, даже у футбольных людей, кто был до Инфантино? Я вот не помню, — сказал Мостовой.

Ранее в УЕФА заявили о намерении бойкотировать турниры ФИФА. Это решение приняли все 55 членов организации, включая Россию. Причина — желание Инфантино продавать доли прав чемпионатов мира частным инвесторам. По мнению членов ФИФА, подобные международные соревнования нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. В итоге Инфантино отказался от этой идеи.