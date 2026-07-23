Мостовой сделал прогноз на матчи «Зенита» и «Спартака» в первом туре РПЛ

Мостовой сделал прогноз на матчи «Зенита» и «Спартака» в первом туре РПЛ Мостовой считает, что «Зенит» и «Спартак» выиграют в первом туре РПЛ

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» одержат победы в матчах первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-футболист «Сельты», красно-белых и сборной России Александр Мостовой. Свои стартовые поединки против «Акрона» и «Родины» коллективы проведут 25 июля.

Я думаю, что «Зенит» и «Спартак» свои очки в первом туре заберут, — сказал Мостовой.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». В прошлом розыгрыше «Зенит» занял первое место, набрав 68 очков. Вторым стал «Краснодар» (66), третьим — «Локомотив» (53).

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что руководство ЦСКА пошло на риск, назначив на пост главного тренера Дмитрия Игдисамова. По его словам, красно-синие не будут рассчитывать на место в тройке в этом сезоне РПЛ.

До этого Масалитин заявил, что «Спартак» является нестабильной командой. По его словам, у коллектива всегда высокие ожидания. Масалитин считает, что красно-белые будут в тройке по итогам сезона РПЛ.