Депутат выдвинул «Яблоку» серьезные обвинения

Партия «Яблоко» изначально стремится дискредитировать предстоящие выборы 2026 года и страну в целом, заявил председатель партии «Родина» и депутат Госдумы Алексей Журавлев. Как передает ТАСС, накануне в Общественной палате ряд политических сил подписали соглашение о взаимодействии в наблюдении за выборами, однако «Яблоко» к нему не присоединилось.

У них в составе — ЦИК сняла — граждане Украины. Они хотят не мытьем, так катаньем протащить кого угодно. И, главное, что сделать? Главное — дискредитировать наши выборы, — заявил Журавлев.

Журавлев также высказался за то, чтобы исключить «Яблоко» из предвыборного процесса. В конце июля ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов от «Яблока» на выборы в Госдуму девятого созыва, но без двух претендентов: Егора Карпенкова (Санкт-Петербург) из-за недвижимости в Италии и Олега Шабалина (Ростовская область) из-за украинского гражданства.

Ранее председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин сообщил, что численность избирателей в регионе достигла 6,1 млн человек. Он отметил, что в системе Подмосковья работают 36 тыс. членов участковых избирательных комиссий. По его словам, это делает региональную избирательную систему крупнейшей в России.