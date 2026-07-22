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22 июля 2026 в 23:51

В Госдуме сравнили удары по Ялте с разрушениями в годы ВОВ

Журавлев: разрушения в Ялте от ударов ВСУ сильнее, чем были в годы ВОВ

Ялта, Крым Ялта, Крым Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Атаки украинских беспилотников на Ялту наносят городу больший ущерб, чем бомбардировки времен Великой Отечественной войны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с Lenta.ru. Поводом для комментария стал удар ВСУ по жилому многоэтажному дому в Ялте, в результате пострадали 17 человек.

Журавлев подчеркнул, что противник сознательно атакует мирных жителей и инфраструктуру. Он призвал не ограничиваться усилением ПВО, а уничтожать всю цепочку украинского производства дронов — от поставок комплектующих до складов и учебных центров операторов.

Они сознательно бьют по мирному населению, таких разрушений в Ялте, какие наносят ей украинские дроны сейчас, в городе в Великую Отечественную не было. Я бы не останавливался при ликвидации территорией Украины, известно ведь, что большая часть этой техники сделана за рубежом, в Европе, — уточнил парламентарий.

Он также указал на необходимость нанесения ударов по логистическим хабам ВСУ, где хранятся БПЛА. Европейские цеха должны стать для российских сил законными и даже приоритетными целями, так как они несут опасность населению.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 80 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что все дроны были самолетного типа.

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Алексей Журавлев
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